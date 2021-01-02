Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda kaçakçılarla mücadele etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 8 bin 879 paket sigara ve 1 kilo 980 gram esrar ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

Hudutlarımızda kaçakçılarla mücadele etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.

Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde; 8.879 paket sigara ve 1.980 g esrar ele geçirildi. https://t.co/g4kKLFqYhT#MSB #TSK pic.twitter.com/CEdsbizjDe — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 2, 2021