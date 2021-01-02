Haber Giriş: 2 Ocak 2021 Cumartesi 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hudut hatlarında 8 bin 879 paket kaçak sigara ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari ve Van hudut hatlarında kaçak 8 bin 879 paket sigara ve 1 kilo 980 gram esrar ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda kaçakçılarla mücadele etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 8 bin 879 paket sigara ve 1 kilo 980 gram esrar ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.
Hudutlarımızda kaçakçılarla mücadele etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 2, 2021
Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde; 8.879 paket sigara ve 1.980 g esrar ele geçirildi. https://t.co/g4kKLFqYhT#MSB #TSK pic.twitter.com/CEdsbizjDe
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Kaçakçılık Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021'i reform yılı haline dönüştüreceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz