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TRT Haber 20.03.2024 15:56

Trabzon'da olaylı maç sonrası sahaya giren 5 kişi tutuklandı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 13 kişiden, 5'i tutuklandı.

Trabzon'da olaylı maç sonrası sahaya giren 5 kişi tutuklandı

Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne götürüldü.

Cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alınan şüpheliler, 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Sahaya ilk atlayan maskeli şüpheli ile korner direğini alarak futbolculara saldıran zanlı dahil 5 kişi tutuklandı.

7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüphelinin işlemleri sürüyor.

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