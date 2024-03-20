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Gündem
AA 20.03.2024 14:37

Bakan Şimşek Karaman'da ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Karaman'da çeşitli ziyaretlerde bulundu, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Şimşek Karaman'da ziyaretlerde bulundu
[Fotograf: AA]

Kentteki programına Karaman Valiliği ziyaretiyle başlayan Şimşek, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Şimşek, Vali Sarıibrahim'den kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Şimşek, burada İl Başkanı Murat Öztürk ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Partililer ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Şimşek, son olarak iş dünyası temsilcileriyle bir otelde düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Karaman Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı
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