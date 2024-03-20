Bakan Şimşek Karaman'da ziyaretlerde bulundu

Kentteki programına Karaman Valiliği ziyaretiyle başlayan Şimşek, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Şimşek, Vali Sarıibrahim'den kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Şimşek, burada İl Başkanı Murat Öztürk ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Partililer ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Şimşek, son olarak iş dünyası temsilcileriyle bir otelde düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.