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Gündem
TRT Haber 20.03.2024 13:27

"Bozdoğan 13" operasyonunda 20 mağara ve sığınak imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-13" operasyonlarında, 20 mağara ve sığınak alanın içindeki silah ve mühimmatlarla birlikte imha edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 ilde terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklara yönelik 103 tim, 1417 jandarma personelinin katılımıyla "Bozdoğan-13" operasyonlarının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bu kapsamda 20 mağara ve sığınağın içindeki çeşitli silah ve mühimmatlarla birlikte imha edildiği bilgisini veren Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti;

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “Bozdoğan-13” operasyonlarında 5 ilde 20 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

C4 plastik patlayıcı, 155 mm top mühimmatı, 105 mm havan mühimmatı, anti-tank mühimmatı, kullanımı hazır el yapımı patlayıcı (EYP), 33 RPG mühimmatı ile çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Şırnak, Bingöl, Bitlis, Erzurum ve Diyarbakır’da Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 103 tim, 1417 Jandarma Personelinin katılımı ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle “Bozdoğan-13” operasyonları gerçekleştirildi.

Şırnak merkez ilçe, Uludere, Cudi, Genç, Bitlis merkez ilçe, Tekman ve Lice kırsalında düzenlenen operasyonlar sonucunda; 155 mm top mühimmatı, 105 mm havan mühimmatı, 20 adet roketatar sevk fişeği, 13’ü anti-tank mühimmatı olmak üzere 33 RPG mühimmatı, 12.107 adet mühimmat (7.62 mm), 13 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet mayın, 11 adet EYP, taarruz tipi el bombası, 2 adet radyo ve drone kontrolcüsü, 2 adet el telsizi, 4 adet ateşleyici kumanda, 88 adet elektronik devre, 108 adet fünye, 14 adet lazer noktalayıcı, 3 kg 250 gram amonyum nitrat ve C4 plastik patlayıcı, 57 adet tüp, 3 adet akü, 15 adet pil bloğu, 137 adet pil ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

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