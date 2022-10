Programın ardından Şeref Kapısı önüne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada girişimci kadınlarla fotoğraf çektirdi.

Daha sonra katılımcı kadınlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, "Hanımın yerine vekaleten, kendi yerime asaleten geldim" dedi.

Erkek çiftçilere, "Bugün Dünya Çiftçi Kadınlar Günü olduğuna göre burada erkeklere bir mesaj var. Erkek çiftçiler siz neredesiniz?" diye seslenen Erdoğan, bir kadının "Sizin için buradayız" sözleri üzerine, "Ben de sizin için buradayım" karşılığını verdi.

Kadınların taleplerini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'a bağlı Kızılca köyünden Keziban Bulur'un biçerdöver isteği üzerine, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye biçerdöver alınması talimatını verdi.

Etkinlik kapsamında sunulacak "Milli Mücadelenin Kadın Kahramanları" konulu tiyatro gösterisi için "Kara Fatma" rolüne giren oyuncu Ümmiye Koçak, Erdoğan'ı kostümüyle karşıladı.

Etkinliğe katılan kadınlar, cep telefonlarıyla Erdoğan ile tek tek fotoğraf çektirdi.

Emine Erdoğan programa mesaj gönderdi

Rahatsızlığı nedeniyle programa katılamayan Emine Erdoğan da gönderdiği mesajında, Anadolu topraklarının Allah'ın yeryüzüne bir ikramı olduğunu belirtti.

Toprağa bu nazarla bakmanın, onu korumanın ve toprağın insanlar üzerindeki hakkına riayet etmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz bu hakkı, onu ekerek, zehirli kimyasal maddeler kullanmayarak ve her şartta doğal yöntemleri tercih ederek ödeyebiliriz. En başta su olmak üzere, tüm doğal kaynaklarımızı tutumlu kullanarak, herkese ilham olacak bir örnek ortaya koyabiliriz. Tarım ülkemizin en büyük zenginliğidir. Bu zenginliğe olan şükrümüzü, toprağımızın her bir karışını ekerek gösterelim. Anadolu'nun emektar kadınları olarak her biriniz bereket ve nimet fışkıran topraklarımızın muhafızı konumundasınız. Sizlerden bilhassa toprağımızı kompost gübreyle zenginleştirmenizi ve topraklarımızın geleceğe verimliliğini koruyarak aktarılmasında destek olmanızı istiyorum. İklim değişikliği ile mücadelede yerel tarım faaliyetlerinin çok önemli bir yeri var. Sizler, yerel tarımı yaşattıkça ve tabiata merhametli yaklaşımınızı sürdürdükçe, bu ülkenin evlatlarına güzel bir geleceği hazırlıyor olacaksınız. Alın teri ve emek yüklü çalışmalarınız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere, programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"Kadınlar olarak güçlenmeyi, kadının gücünü öğrendik"

Etkinliğin yapıldığı alanda stant açan Adıyaman Atmalı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinden Nurcan Erdoğan Güvenç, yaptığı konuşmada, 11 kadınla 2021'de kurdukları kooperatifte, yöresel Besni üzümü, Besni biberi ve menengiç kahvesi gibi birçok doğal gıda ürettiklerini söyledi.

Böyle bir programa katıldıkları için kendilerini çok mutlu hissettiklerini belirten Güvenç, "Kooperatifleşme sayesinde kadınlar olarak güçlenmeyi ve kadının gücünü öğrendik. Bir kadınla başladık, 11 olduk, bu sayıyı 11 bin yapmaya hazırız. Bize güvendikleri için devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Eskişehir Nesibe Hatun Doğal Yaşam Köyü kurucusu Nesibe Yavuz da Toprağa İz Bırakan Kadınlar Programı'nın Emine Erdoğan himayesinde katıldığı ikinci program olduğunu dile getirdi.

Bu tür programlarla, kadınların kendilerini değerli hissettiğini aktaran Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a insan odaklı yaklaşımları dolayısıyla teşekkür etti.

Etkinlikte, Aslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu, "Milli Mücadelenin Kadın Kahramanları" konulu gösteri sundu.

Programa katılanlar kurutulmuş meyve, sebzeli makarna, doğal salça ve reçellerin yer aldığı stantları gezerek, ürünleri tatma fırsatı buldu.