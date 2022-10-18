Yurt içinde ve sınır ötesindeki farklı noktalarda teröristle mücadelesini başarıyla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, harbe hazırlık seviyesini farklı tatbikatlarla en üst seviyede tutmaya devam ediyor.

Bu kapsamdaki etkinliklerden biri de Ankara Polatlı’da düzenlenen “Ateş Serbest 2022” faaliyetiydi. TSK'nın ateş gücünü göstererek, caydırıcılık sağlamayı, envanterindeki silahların hedefteki etkisini göstermeyi ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan müşterek faaliyete, Kuvvet Komutanlıkları ve Özel Kuvvetleri Komutanlığından 825 personel katıldı.

TRT Haber’in dijital hesaplarından gün boyu farklı yayınlar yaparak gelişmeleri aktardığı etkinlikte F-16 savaş uçaklarının yanı sıra ATAK taarruz helikopterleri ile 39 silah ve silah sisteminin görev aldığı faaliyet "Ateşin gücü" sloganıyla icra edildi.

Dosta güven düşmana korku veren atışlar

Tatbikat kapsamında ilk olarak Pençe serisi dahil birçok harekatta etkin olarak kullanılan yerli üretim milli piyade tüfek atışlarının gerçekleştirildiği faaliyette, keskin nişancı timleri de hedefleri vurdu.

Keskin nişancıların 600 metre ve bir kilometre mesafedeki küçük cam hedeflere yaptıkları isabetli atışlar, protokol üyelerince beğeniyle takip edildi. Atışlarda yerli üretim KNT-76 ve Bora-12 keskin nişancı tüfekleri de kullanıldı.

"Tek atış, tek vuruş" sloganıyla yapılan keskin nişancı atışları sonrasında makineli tüfek atışları gerçekleştirildi.

İstihkam birlikleri tarafından mayınlı sahalardan geçit açılması görevinin yerine getirilmesinden sonra uçaksavar, zırhlı personel taşıyıcı üzerine monte edilen Sarp silah sistemleri ve bomba atar atışlarına geçildi.

Daha sonra hareket halindeki tank takımı, önce duran, ardından hareketli hedefleri ateş altına aldı. Sonrasında zırhlı muharebe araçlarındaki toplar hedefleri vurdu. Hedeflerin tam isabetle imha edildiği atışları, tanksavar atışları izledi.

Cirit ile bir ilk yaşandı

Faaliyet sahasındaki tankların, sis havanları kullanarak mevziler arasında gerçekleştirdiği hareketin ardından yaklaşık 5 bin metredeki hedefe Kornet tarafından "nokta atışı" yapıldı.

Ateş Serbest 2022 tatbikatı kapsamında ilk defa zırhlı tanksavar aracı üzerinden Cirit füzesi atışı da gerçekleştirildi.

Hava savunma silahlarıyla yapılan atışların sonrasında Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli tarafından kullanılan Kargu insansız hava aracının faaliyetine geçildi. “Kargu kamikaze drone” tarafından belirlenen hedefe saldırı gerçekleştirildi.

Havan ve obüs bataryalarının hedef bölgelerini ateş altına almasının ardından faaliyette, "Dünyanın en iyi kundağı motorlu obüslerinden" olarak nitelendirilen yerli üretim Fırtına obüslerinin atışlarına geçildi.

Uçan kale “Chinook” faaliyet alanında

Farklı atışların ardından "gökyüzünün çelik kartalları, icra edilen operasyonlarda teröristlerin korkulu rüyası" olarak nitelendirilen ATAK taarruz helikopterinden oluşan helikopter taburu faaliyet alanına geldi. Yerli ve milli üretim taarruz helikopterlerinden, yerli ve milli üretim Cirit ve L-UMTAS lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füzesi atışları yapıldı.

Hedeflerin tam isabetle imhasının ardından faaliyet sahasına, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı iki F16 uçağı geldi. Uçakların 4 ayrı hedefe yaptığı "dalışlı atışların" ardından faaliyet başarıyla tamamlandı.

Çok sayıda ülkenin temsilcisi de tatbikattaydı

General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'ndeki faaliyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin yanı sıra 422 subay ve astsubay temel kursiyerinin yanı sıra 512 askeri öğrenci takip etti.

Tatbikatı aralarında Yunanistan, Ukrayna, Rusya ve ABD’nin de yer aldığı çok sayıda ülkenin askeri ataşesi izledi.