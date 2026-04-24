TRT Haber 24.04.2026 07:01

Toplumsal huzur için "ruhsatsız silaha sıfır tolerans"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin paylaştığı son veriler, güvenlik güçlerinin ruhsatsız silahı yalnızca "suç aleti" olarak değil, "kamu düzenine yönelik birincil tehdit" olarak gördüğünü ve operasyonel baskıyı artırdığını ortaya koyuyor.

Umut Aras
Toplumsal huzur için "ruhsatsız silaha sıfır tolerans"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin dün kamuoyuyla paylaştığı ruhsatsız silahla mücadele bilançosu, Türkiye genelinde emniyet ve jandarma birimlerinin yürüttüğü çalışmaların hem kapsamını hem de kararlılığını gözler önüne serdi. 

Paylaşılan veriler, 2024 yılından bu yana yaklaşık 254 bin ruhsatsız silahın sokaktan çekildiğini gösterirken, bu rakam suçun önlenmesinde "proaktif" bir stratejinin uygulandığına işaret ediyor.

Veriler ne söylüyor?

Bakanlık verileri incelendiğinde, 2024 yılında 111 bin 131 ve 2025'te 110 bin 470 ile yakalama sayılarının birbirine yakınlığı dikkat çekiyor. Bu tablo, güvenlik güçlerinin "geçici bir kampanya" yerine, 81 ilde sürekliliği olan bir saha baskısı kurduğunu kanıtlıyor.

Özellikle 2026 yılının ilk 107 gününde (1 Ocak - 16 Nisan) 32 binden fazla silahın ele geçirilmiş olması, operasyonların hız kesmediğini ve bu yılın sonunda da benzer bir kararlılığın rakamlara yansıyacağını gösteriyor. Hakkında işlem yapılan şahıs sayısının silah sayısından fazla olması ise tek bir olayda birden fazla şüphelinin etkisiz hale getirildiğini veya organizasyonel ağların hedef alındığını gösteren kritik bir veri.

Suç potansiyeli kaynağında kurutuluyor

TRT Haber muhabirinin yaptığı değerlendirmeye göre; ele geçirilen silahların türleri, mücadelenin stratejik önemini daha da belirginleştiriyor. Bu kapsamda, 14 bini aşkın tabanca, şehir merkezlerindeki bireysel suçların önüne geçilmesinde doğrudan bariyer oluşturuyor. 573 uzun namlulu silahın ele geçirilmesi, organize suç örgütlerine ve terör unsurlarına yönelik nokta operasyonların başarısını simgeliyor. 6 binden fazla kurusıkı tabancanın yakalanması, yasa dışı atölyelerde "gerçek silaha dönüştürme" faaliyetlerine vurulan darbenin büyüklüğünü gösteriyor.

"Sokakta korku" duvarı yıkılıyor

Bakan Çiftçi'nin açıklamasındaki "Sokakta korku oluşturan hiçbir silaha müsamaha göstermiyoruz" vurgusu, mücadelenin sadece polisiye bir tedbir değil, aynı zamanda bir "toplumsal psikoloji" yönetimi olduğunu teyit ediyor. Ruhsatsız silahların toplumsal olaylarda, trafik tartışmalarında veya kutlamalardaki kullanım riski, her yakalamanın aslında potansiyel bir can kaybını engellediği gerçeğini ortaya koyuyor.

Stratejik hedef: Kaynağında tespit

Gelinen noktada, emniyet ve jandarma birimlerinin artık sadece "arama ve yakalama" değil, dijital veriler ve istihbarat desteğiyle silahın "tedarik zincirine" odaklandığı görülüyor. Bakanlığın "sıfır tolerans" ilkesi, 2026 yılının geri kalanında özellikle merdiven altı üretim yerlerine ve dijital mecralar üzerinden yapılan yasa dışı silah ticaretine yönelik baskının daha da artacağının sinyalini veriyor.

İçişleri Bakanlığı’nın ortaya koyduğu bu kararlı tablo, Türkiye'nin her noktasında vatandaşın "güvenle sokağa çıkabilme" hakkını koruma amacını taşıyor. Adli mercilere teslim edilen binlerce şüpheli, ruhsatsız silah taşımanın artık "tespit edilemez bir suç" olmadığını bir kez daha hatırlatıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan çocuklarını kabul etti
23 Nisan'da çocuklardan 'Vatan Marşı'
