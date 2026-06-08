Mayısta 82 binden fazla gıda denetimi yapıldı

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından mayıs ayında gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin açılama yaptı.

Bakan Yumaklı'nın açıklamasına göre mayısta 8 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirilerek, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 142,5 milyon lira idari para cezası uygulandı. 19 işletme hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.

İşini hakkıyla yapan üreticinin ve işletmecinin emeğini desteklediklerini ve fırsatçılara izin vermediklerini vurgulayan Bakan Yumaklı, "Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlerimize 'sıfır tolerans' ilkesiyle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.