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TRT Haber 08.06.2026 10:12

Bizim Çocuklar Arizona'da kampa girdi: İlk rakip Avustralya

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, turnuva öncesi ana kamp çalışmalarını yürüteceği ABD'nin Arizona eyaletine ulaştı. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Bizim Çocuklar Arizona'da kampa girdi: İlk rakip Avustralya
[Fotograf: AA]

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, Türkiye’yi temsil edecek "Bizim Çocuklar" ana kamp merkezine yerleşti. Florida'nın Miami kentindeki hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı kafile, Arizona eyaletine bağlı Mesa kasabasına geçerek konaklayacağı otele giriş yaptı.

Otel önünde toplanan çok sayıda Türk taraftar, Milli Takımı Türk bayrakları ve marşlarla karşılayarak oyunculara sevgi gösterisinde bulundu.

Hazırlık maçlarında tam not

Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında başarılı bir grafik çizen A Milli Takım, oynadığı iki hazırlık maçını da kazanarak moral depoladı. İlk provasında Kuzey Makedonya'yı 4-0 gibi net bir skorla geçen milliler, Miami'deki son hazırlık maçında ise Venezuela karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1 galip ayrılmayı bildi. Özellikle Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve Ferdi Kadıoğlu gibi isimlerin formda görüntüsü teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Hasret diniyor

Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası arenasına çıkacak olan Türkiye, 2002'deki tarihi başarısının ardından 24 yıllık hasreti dindirmiş olacak. D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekibin turnuva yolculuğu Kanada’nın Vancouver kentinde başlayacak.

Milli Takım'ın grup aşaması maç takvimi (TSİ):

14 Haziran Pazar - 07.00: Avustralya - Türkiye (BC Place Stadı - Vancouver)
20 Haziran Cumartesi - 06.00: Türkiye - Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı)
26 Haziran Cuma - 05.00: Türkiye - ABD (Los Angeles Stadı)

Dünya Kupası kadrosu

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki 26 kişilik nihai kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Öte yandan, kadroda yer almayan ancak olası sakatlık durumlarına karşı hazırda beklemek üzere kafileyle birlikte ABD'ye giden Muhammed Şengezer, Demir Ege Tıknaz ve Aral Şimşir de çalışmalarını takımla sürdürüyor.

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