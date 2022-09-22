Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 00:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TOKİ'nin indirim kampanyasının detayları için büyük gün
[Fotoğraf: (Arşiv)]
TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanyası düzenlendi. Kampanyanın ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.
Kurum, "Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, detayları bugün açıklayacak
Bakan Kurum, kampanyanın detaylarını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağını belirtti.
Kurum ayrıca, "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında vatandaşlara maliyet üzerinden yüzde 40 indirimle en uygun şartların sağlanması için çalışıldığının vurgulayarak, “Ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz” dedi.
Etiketler: TOKİ Recep Tayyip Erdoğan Murat Kurum
Son Haberler
- 01:23
- 01:04
- 01:02
- 00:35
- 01:03
Sıradaki Haber
Rusya-Ukrayna arasındaki savaş esiri takasına Cumhurbaşkanı Erdoğan aracılık etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz