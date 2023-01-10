Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ vade artış oranıyla ilgili açıklama yaptı.

Kurum, "Memur maaş artışı yüzde 30 ama biz TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk" dedi.

Böylece, artış oranında yüzde 50 indirim yapıldığını açıkladı.