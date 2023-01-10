Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 14:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TOKİ vade artış oranında yüzde 50 indirim
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Memur maaş artışı yüzde 30 ama biz TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk, yani artış oranında yüzde 50 indirim yaptık." açıklamasını yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ vade artış oranıyla ilgili açıklama yaptı.
Kurum, "Memur maaş artışı yüzde 30 ama biz TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk" dedi.
Böylece, artış oranında yüzde 50 indirim yapıldığını açıkladı.
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