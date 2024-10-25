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Gündem
AA 25.10.2024 14:19

TİHEK'ten, engelli bireyin arızalanan fırınını evinden almayan şirkete para cezası

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), ortopedik engeli bulunan vatandaşa servis teslim aşamasında yardım etmeyen beyaz eşya üreticisi firmaya, engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 bin lira idari para cezası verildiğini açıkladı.

TİHEK'ten, engelli bireyin arızalanan fırınını evinden almayan şirkete para cezası

TİHEK'in kararına göre, yüzde 64 ortopedik engeli bulunan ve koltuk değneği kullanan Ö.O satın aldığı mini fırını, garanti kapsamında servise vermek istedi.

Servis yetkilileri, Ö.O'nun durumunu bildirmesine ve ürünü kargoyla gönderebileceğini belirtmesine rağmen fırını bizzat teslim etmesi gerektiğini ifade etti.

Farklı bir çözüm sunulmadığı için ürünü bizzat teslim etmek zorunda kalan Ö.O, 28 Mart 2022'de üretici firmayla görüşerek konu hakkında tutanak tutturdu.

Engelli vatandaş, garanti işleminin başlatılabilmesi için ürünün kişinin bizzat kendisi tarafından teslim edilmesi yönündeki muhatap talebinin sorun teşkil ettiği gerekçesiyle TİHEK'e başvurdu.

'Ayrımcılık' yasağı ihlali yapıldı

Konuyla ilgili inceleme başlatan TİHEK, söz konusu şirketten yazılı görüş istedi. Şirketin yazılı görüşünde, 31 Mart 2022'de arızanın garanti kapsamında giderildiği, başvuru üzerine servis hizmetleri bakımından dezavantajlı gruplara yönelik farklı hizmetler geliştirildiği, konu kapsamında dezavantajlı müşterilerden gelecek talep üzerine servis ekipleri tarafından müşterinin adresine giderek ürünün teslim alınmasına yönelik bir sistem oluşturulduğu ve mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Başvuruyu 5 Eylül'de karara bağlayan TİHEK, engellilik temelinde ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmederek, ilgili firmaya 10 bin lira idari para cezası verdi.

Kararda, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'na göre, kişilerin engelliği nedeniyle hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını engelleyen veya zorlaştıran her türlü farklı muamelenin, engelliliğe dayalı doğrudan ayrımcılık olarak kabul edildiği vurgulandı.

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