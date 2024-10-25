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Gündem
TRT Haber 25.10.2024 12:45

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 18 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 olmak üzere 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde terör operasyonları sürüyor.

Pençe-Kilit bölgesinde yapılan son operasyonda 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlere inlerinde hesap soruyoruz

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek"

 

"Teröristlere inlerinde hesap soruyoruz"

Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."

 

 

 

 

 

 

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