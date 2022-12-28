Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 23:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığı'ndan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Erdoğan'a inceleme
Ticaret Bakanlığınca, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımların incelenmesi ve soruşturulması için müfettişler görevlendirildi.
Bakanlığın, Twitter hesabından, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Erdoğan'a ilişkin paylaşım yapıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan hakkında, bugün sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve yayımlanan videolarda yer alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi ve soruşturulması için Bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir."
Etiketler: Ticaret Bakanlığı
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