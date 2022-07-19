Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 11:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY: Avustralya'ya girişte tüm COVID-19 tedbirleri kaldırıldı
Türk Hava Yolları (THY), Avustralya'ya girişlerde artık aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmadığını duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Açıklamada, Avustralya'ya yapılacak seyahatlerde tüm COVID-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı şu ifadelerle duyuruldu:
"Avustralya'da uygulanan COVID-19 kısıtlamaları kaldırılmıştır. Avustralya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler."
Etiketler: Koronavirüs THY
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