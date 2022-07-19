Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 11:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
[Fotograf: AA]
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "EYT için Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk. Maliye Bakanlığı da sürece katılacak. En uygun formülü devreye sokacağız" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Bilgin şu sözleri kullandı:
"Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var. Alternatifler var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir mali boyutu var. Çalışmamız bir noktaya geldiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı da çalışmamıza katılacak. Onların da bu formüller üzerinde hesaplamalar yapmasını bekleyeceğiz. O formüllerin her birinin ayrı maliyet hesabı yapıldığında Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Kararı Cumhurbaşkanımız verecek."
Etiketler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT Vedat Bilgin
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