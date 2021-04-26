Yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Özer'in babası, ağabeyi ve kız kardeşinin de olduğu 80 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 70 şüpheli gözaltına alındı.

61 şüpheliden 6'sı tutuklama, 22'si adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. 33 kişi savcılıktan serbest bırakıldı.