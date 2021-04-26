Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 17:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Thodex soruşturmasında 6 kişi için tutuklama talebi
[Fotoğraf: AA ]
İstanbul'da Thodex soruşturması kapsamına gözaltına 61 şüpheliden 6'sı tutuklama, 22'si adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. 33 kişi savcılıktan serbest bırakıldı.
Yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ardından başlatılan soruşturma sürüyor.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Özer'in babası, ağabeyi ve kız kardeşinin de olduğu 80 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 70 şüpheli gözaltına alındı.
61 şüpheliden 6'sı tutuklama, 22'si adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. 33 kişi savcılıktan serbest bırakıldı.
Thodex soruşturmasında gözaltına 61 şüpheliden 6'sı tutuklama, 22'si adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. 33 kişi savcılıktan serbest bırakıldı.https://t.co/SpQnnK45E2 pic.twitter.com/CPwhLmz4p8— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 26, 2021
Etiketler: Dolandırıcılık Kripto Para
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