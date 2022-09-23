Anadolu 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, 6'sı tutuklu 21 sanık yargılanıyor.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 3 farklı suçtan toplam 40 bin 562 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Özer geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'ta yakalanmış, Türkiye de şüphelinin iadesini talep etmişti.

Duruşmada MASAK tarafından hazırlanan ek raporun da mahkeme heyetine sunulması bekleniyor.