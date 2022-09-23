Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 09:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Thodex sanıkları hakim karşısında
Binlerce kişinin mağdur edildiği kripto para borsası Thodex'e ilişkin davanın üçüncü duruşması İstanbul'da görülüyor.
Anadolu 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, 6'sı tutuklu 21 sanık yargılanıyor.
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 3 farklı suçtan toplam 40 bin 562 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
Özer geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'ta yakalanmış, Türkiye de şüphelinin iadesini talep etmişti.
Duruşmada MASAK tarafından hazırlanan ek raporun da mahkeme heyetine sunulması bekleniyor.
Etiketler: Thodex
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