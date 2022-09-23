2023 seçimleri yaklaşıyor siyasi partiler saha çalışmalarına hız veriyor. AK Parti vizyon belgesi hazırlığında.

Yazımı devam eden vizyon belgesinde çok sayıda başlık yer alacak.

Başlıklar vatandaşın beklentileri çerçevesinde belirlendi.

Vizyon Belgesi'nde dar gelirlileri rahatlatacak projeler olacak

İlk başlık ekonomik beklentiler. Önce dar gelirliler için yapılacaklar listelenecek. Bu çerçevede dar gelirli ailelerin ve kadınların istihdamına yönelik projelere yönlendirilecek.

AK Parti’nin icraatları da vizyon belgesine yazılacaklardan. 20 yılda yapılan icraatlar hatırlatılacak ayrıca yeni dönem için planlanan projelerin detayları anlatılacak.

Yerli otomobil için indirim kampanyaları olacak

Vizyon belgesinde vurgulanacak bir diğer başlık yerli otomobil Togg.

29 Ekim'de banttan inmesi beklenen Togg için indirim kampanyaları planlanıyor.

Kampanyaların detayları vizyon belgesinde anlatılacak.

Kadın çiftçilerin sosyal güvenlik primlerine devlet desteği planlanıyor

Son dönemde AK Parti'nin ağırlık vermeyi planladığı kesimlerin başında çiftçiler geliyor.

Çiftçilere yönelik yeni projeler hazırlanıyor. Vizyon belgesinde bu projelere de vurgu yapılacak Özellikle kadın çiftçilerin sosyal güvenlik primlerine devlet desteği verilmesi için çalışma yürütülüyor. Bu çalışmaya ilişkin detaylar da belgede yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Ekim'de açıklanacak

Ve en önemli başlıklardan biri gençler.

Gençlere yönelik hazırlanan destek kampanyaları da vizyon belgesinde yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyon belgesini 28 Ekim’de açıklaması planlanıyor.