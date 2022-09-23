Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 01:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ehliyet için yeni şart: Emniyet kemeri simülasyon eğitimi
Sürücü adayları için yeni dönem başlıyor. Artık sürücü kurslarında mevcut müfredata ek olarak, bir de emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek. Yavuzhan Caner ve Selim Bayram, bugün o simülasyonu sizler için deneyimledi.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, sürücüler kemer takmayı ihmal etmesin diye eğitim programına emniyet kemeri simülasyon şartı eklendi.
Bu sayede adaylar, şiddetli bir kazayı deneyimleme fırsatı bulacak.
Uygulama 2024'te devreye girecek. Eğitim tüm sürücü kurslarında zorunlu olacak.
Etiketler: Ehliyet Trafik Emniyet Genel Müdürlüğü
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