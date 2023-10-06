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Gündem
TRT Haber 06.10.2023 09:54

Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor: Hedefler imha edildi

Türkiye, terörle mücadelesinde yeni bir eşiği aşıyor. PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde gasp ettiği alt yapı, üst yapı ve enerji tesisleriyle sığınaklar MİT destekli nokta operasyonlarla vuruluyor. Aynı anda teröristlerin saldırı girişimleri de karşılıksız bırakılmıyor. Bu sabah üs bölgesine saldıran 26 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadeleye yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediliyor. Terör örgütüne vurulan darbe gün geçtikçe büyüyor.

Dün akşam saatlerinde başlatılan hava harekatıyla Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 30 hedef imha edildi.

Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 30 hedef imha edildi
Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 30 hedef imha edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki terörist hedeflerine 5 Ekim saat 23.00'te hava harekatları icra edildiği belirtildi.

26 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Dabık üs bölgesine gerçekleştirilen terör saldırısına Mehmetçik tarafından güçlü şekilde karşılık verildi.

Fırat Kalkanı bölgesinde 26 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde 26 terörist etkisiz hale getirildi

Bölgedeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

Yurt içinde 'Kahramanlar' operasyonu sürüyor

İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli'de bölücü terör örgütü üyelerine karşı operasyon düzenlendi.

'Kahramanlar' operasyonu kapsamında 75 şüpheli daha gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya operasyonu duyurduğu paylaşımında, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

11 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 75 gözaltı
11 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 75 gözaltı

ETİKETLER
PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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