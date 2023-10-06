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DHA 06.10.2023 03:37

Depremzedelere konut kredisi ve hibe desteği

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yapıları orta ve üzeri hasarlı olarak tespit edilen gerçek veya tüzel kişi maliklere hibe ve yapım kredisi desteği verilecek.

Depremzedelere konut kredisi ve hibe desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yapıları orta ve üzeri hasarlı olarak tespit edilen gerçek veya tüzel kişi maliklere hibe ve yapım kredisi desteği verilecek.

Söz konusu karar kapsamında; konut için 750 bin TL, ahırı bulunan konut için 1 milyon TL, işyeri için 400 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlanacak. Hibe yardımı ise nakdi olarak konut için 750 bin TL, işyeri için 400 bin TL'ye kadar yapılacak.

Hak sahipliği şartları

Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu karara ilişkin genel hükümler ve hak sahipliği şartları ise şu şekilde:

7269 sayılı Kanun (Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun) kapsamında hak sahibi olup, aynı Kanun kapsamında kredi ve konut yardımından faydalananlara, bu Karar kapsamında hibe ve kredi verilmeyecek.

Söz konusu karar kapsamında maliklere bir konut ve bir işyeri için hibe ve en fazla üç bağımsız bölüm için kredi verilecek. Aynı bağımsz bölüm için hem hibe hem de kredi alınabilecek. İnşaat yapımı için verilecek hibe haricinde, yapı denetimi, jeolojik etüt raporu ve/veya harita hazırlanması ile yapıma yönelik benzeri işler için de hak sahiplerine hibe verilecek. İnşaat halinde olup, orta ve üzeri hasarlı olarak tespit edilen yapı maliklerine de hibe ve yapım kredisi verilecek.

Hasar gören yapıda iştirak halinde veya müşterek mülkiyet söz konusu ise, yine aynı şekilde hisseli olmak üzere, sadece bir konut/işyeri için hibe ve en fazla üç bağımsız bölüm için kredi verilecek. Ölen bir kimsenin hak sahipliğine ilişkin hakları mirasçılarına geçerken, mirasçıların birden fazla olması durumunda birlikte hak sahibi sayılacaklar.

Yeni yapılacak uygulamalara yönelik olarak ilgili idareler/kurumlar ve kuruluşlar nezdinde yapılacak tüm iş ve işlemler tapuda kayıtlı son malik adına yürütülebilecek. Hasarlı taşınmazı, afetten sonra satış veya başka şekilde devralan üçünçü şahıslar da hak sahibi olarak kabul edilecek.

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