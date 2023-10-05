Açık 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 05.10.2023 23:47

Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 30 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 30 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 30 hedef imha edildi

MSB'den yapılan açıklamada, PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki terörist hedeflerine 5 Ekim saat 23.00'te hava harekatları icra edildiği belirtildi.

Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

MİT, PKK/YPG hedeflerini vurdu
MİT, PKK/YPG hedeflerini vurdu

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Son Dakika Suriye Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Bakan Güler ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:46
BAE 2021'den bu yana kapalı olan Beyrut Büyükelçiliğini açmaya hazırlanıyor
00:41
İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü
00:27
Hollanda AB'nin hızla genişlemesini reddediyor
00:35
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
00:06
Rus barış gücü Askeran, Ağdere ve Şuşa'daki gözlem noktalarını kaldırdı
00:24
Bakan Güler ABD'li mevkidaşı ile görüştü
MİT, PKK/YPG hedeflerini vurdu
MİT, PKK/YPG hedeflerini vurdu
FOTO FOKUS
AB 'Karabağ' sorusuna cevap veremedi: 30 yıldır neredeydiniz?
AB 'Karabağ' sorusuna cevap veremedi: 30 yıldır neredeydiniz?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ