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TRT Haber 05.10.2023 22:08

Bakan Yerlikaya başkanlığında terörle mücadele toplantısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık yetkilileri ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Toplantıda terör, organize suç örgütleri ve uyuşturucu ile mücadele konuları ele alındı.

Bakan Yerlikaya başkanlığında terörle mücadele toplantısı

İçişleri Bakanı Yerlikaya toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, "Bakan Yardımcımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, Sahil Güvenlik Komutanımız ile 81 ilimizin Valisi, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlarıyla Video Konferans toplantımızı gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.


İçişleri Bakanı toplantının ana gündeminin terör, organize suç örgütleri, uyuşturucu, düzensiz göç ve siber suçlar olduğunu belirtti.

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
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