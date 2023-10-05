Bakan Yerlikaya başkanlığında terörle mücadele toplantısı

İçişleri Bakanı Yerlikaya toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Yerlikaya, "Bakan Yardımcımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, Sahil Güvenlik Komutanımız ile 81 ilimizin Valisi, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlarıyla Video Konferans toplantımızı gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.
Bakan Yardımcımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, Sahil Güvenlik Komutanımız ile 81 ilimizin Valisi, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlarıyla Video Konferans toplantımızı gerçekleştirdik.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 5, 2023
Toplantımızın ana gündem maddeleri;
❌Başta… pic.twitter.com/7mEupW56k0
İçişleri Bakanı toplantının ana gündeminin terör, organize suç örgütleri, uyuşturucu, düzensiz göç ve siber suçlar olduğunu belirtti.