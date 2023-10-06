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Gündem
AA 06.10.2023 01:22

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde savaş uçakları havalandı

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden kalkan savaş uçakları, terör hedeflerini imha etmek için havalandı.

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde savaş uçakları havalandı
[Fotograf: AA]

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede kararlılık devam ediyor.

Bu kapsamda, Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden kalkan savaş uçakları, terör hedeflerini imha etmek için havalandı.

Irak'ın kuzeyinde 22 terör hedefi imha edildi
Irak'ın kuzeyinde 22 terör hedefi imha edildi

Terör örgütü PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatları icra ediliyor.

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde savaş uçakları havalandı

Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 30 hedef imha edildi
Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 30 hedef imha edildi

Şimdiye kadar, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan çok sayıda hedef imha edildi.

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Diyarbakır Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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