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Gündem
TRT Haber 04.10.2023 20:33

Irak'ın kuzeyinde 22 terör hedefi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, 22 hedefin imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde 22 terör hedefi imha edildi
[Fotoğraf: MSB]

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Bakan Fidan: PKK/YPG'nin kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef
Bakan Fidan: PKK/YPG'nin kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef

Açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine bugün saat 19.00'da hava harekatı gerçekleştirildiği aktarıldı.

 


 

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İcra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütünce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 22 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bakan Güler'den terörle mücadele mesajı
Bakan Güler'den terörle mücadele mesajı

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında, masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

Dünkü operasyonun görüntüleri yayınlandı: Terör inleri böyle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, dün akşam Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaşmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimiz, dün akşam Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini işte böyle yok etti! " denilmişti.

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Irakın Kuzeyi PKK/YPG Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
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