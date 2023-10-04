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Gündem
TRT Haber 04.10.2023 19:54

Bakan Güler'den terörle mücadele mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Suriye ve Irak'ta PKK/KCK, PYD/YPG’nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz." dedi.

Bakan Güler'den terörle mücadele mesajı

Güler, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, terör saldırısının akamete uğratan kahraman polislere şifa diledi, İçişleri Bakanlığı camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Teröristler tarafından katledilen veteriner sağlık teknikeri Mikail Bozlağan'a da Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerini ileten Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör karşısındaki tutumunun ilk günden beri değişmeden aynı esaslarla devam ettiğini vurguladı.

"Suriye’den gelerek bu eylemi yaptıkları tespit edildi"

Bakan Güler, şunları söyledi:

"İlgili birimlerimizin yaptığı çalışmalar sonucunda, 2 teröristin PKK/KCK, PYD/YPG üyesi oldukları ve Suriye’den gelerek bu eylemi yaptıkları tespit edildi. Öncelikle Suriye ve Irak’ta PKK/KCK, PYD/YPG’nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar, artan bir şiddetle, azim ve kararlılıkla terörle mücadelemiz devam edecektir." 

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Terörle Mücadele Yaşar Güler
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