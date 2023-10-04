Az Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 04.10.2023 14:43

Bakan Fidan: PKK/YPG'nin kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili, "PKK/YPG'nin kontrolündeki tüm tesisler güvenlik güçlerimiz için artık meşru hedef. Silahlı kuvvetlerimizin bu saldırıya cevabı çok net olacak ve terör örgütü bu eylemi gerçekleştirdiği için çok pişman olacak" dedi.

Bakan Fidan: PKK/YPG'nin kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ankara'da  ortak basın toplantısı düzenledi.

"Her iki tarafın eşit şekilde istifade edeceği enerji potansiyelini kullanımı mümkün"

Hakan Fidan, Doğu Akdeniz konusuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarından istifade etmek için Ada'daki nihai çözümü beklemek hem bölge için hem de dünya için iyi bir durum değil. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar geçen temmuz ayında çok yapıcı bir yaklaşımda bulundu. Çözümden bağımsız daha yaratıcı yaklaşımlar getirme metodundan hareketle "Bizim aramızdaki çözümsüzlük burada duruyor. Ama belli konular var ki iki toplumda bundan istifade edebilir. Bunun başında hidrokarbon kaynakları geliyor. Daha sonra elektrik entegrasyonu, yenilenebilir enerji, su, düzensiz göç, mayınların temizlenmesi gibi konular var." Aslında bunlar hayatın gündelik akışında toplumların, halkın büyük şekilde çözüm beklediği konular. Fakat Rum tarafı bir türlü bu konuda bir iş birliğine yanaşmadı. Bizim Türkiye olarak görüşümüz de KKTC ile aynı parallellikte siyasal çözümün beklenmesine gerek kalmaksızın her iki tarafın eşit şekilde istifade edeceği enerji potansiyelini kullanımı mümkündür."

Bakan Fidan: PKK/YPG'nin kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef

"Terör örgütü böyle bir eylemi gerçekleştirdikleri için çok pişman olacak"

Bakan Fidan, Ankara'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Terörle mücadelede Türkiye'nin tavrının net olduğu bilinen bir husustur. Yapılan çalışmalar neticesinde 2 teröristin Suriye'den geldikleri ve burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur. Irak ve Suriye'de PKK/YPG’ye ait bütün alt yapı, üst yapı enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK'lı YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum. Silahlı kuvvetlerimizin bu terör saldırısına cevabı çok net olacak ve böyle bir eylemi gerçekleştirdikleri için çok pişman olacaklar."

 

Ertuğruloğlu: Bu sorunu yaratan yapı da BMGK'nın 5 daimi üyesi

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, "Kıbrıs sorununun tarifi, Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti diye muamele görmesidir. Bu sorunu yaratan yapı da BMGK'nın 5 daimi üyesi" dedi.

ETİKETLER
Hakan Fidan KKTC
Sıradaki Haber
İstiklal saldırısı faili etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:05
MHP Ankara İl Kongresi 15 Ekim'de yapılacak
15:54
"e-atıklar" sokak hayvanları için mamaya dönüşecek
15:42
Uşak'ta alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü
15:38
ABD Başkanı Biden, Katar Emiri Şeyh Temim ile telefonda görüştü
15:37
İstanbul'da 287 evsiz barınma merkezleri ve otellere yerleştirildi
16:03
Karabağ'daki antiterör operasyonu TRT'den izlendi
Sivas'ta arazide çok sayıda gelinlik bulundu
Sivas'ta arazide çok sayıda gelinlik bulundu
FOTO FOKUS
Karabağ'daki antiterör operasyonu TRT'den izlendi
Karabağ'daki antiterör operasyonu TRT'den izlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ