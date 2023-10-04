Bakan Uraloğlu: Zengezur Koridoru'nun İran'dan geçmesi de söz konusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26. Uluslararası Translogistica Kazakistan-2023 Fuarı'na ve 6. Uluslararası Kazakistan Ulaştırma ve Lojistik İş Forumu'na katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da TRT Haber'in sorularını yanıtladı.

Bakan Uraloğlu, açıklamalarında şunları kaydetti;

(Orta Koridor) Lojistik iş forumuna katıldık. Hem orada bir konuşma yaptık bilgilendirdik hem de muhataplarımızın konuşmalarını dinledik. Sonra ikili görüşmeler oldu. Katılan neredeyse bütün bakanlar ile öğle yemeğinde bir değerlendirme yapma imkanı oldu. Kazakistan'dan Hazar Denizi üzerinden Azerbaycan'dan Gürcistan'dan Türkiye'ye gelen Orta Koridor'un en önemli güzergahı burası. Gürcistan üzerinden Karadeniz'e de inebiliyor fakat demir yolu taşımasıyla beraber bütün Avrupa'ya sonra Ege Denizi'ne Akdeniz'e ve Karadeniz'e buradan ulaşma imkanı var.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu TRT Haber'de soruları cevaplıyor. https://t.co/S5tLqkV6rd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 4, 2023

Buradaki hepimiz için kıymetli olan süredir. Aynı zamanda bu güzergah üzerindeki gerek gümrük işlemlerinin gerekse geçiş prosedürlerinin azaltılması, hızlandırılması noktasında genel bir değerlendirme yaptık. Herkesin de bunda hem fikir olduğunu görmüş olduk. Biz bir taraftan Orta Koridor'u konuşurken mesela bu oradaki konuşmacıların kuzey-güney koridorlarını çok sıklıkla gündeme getirdiklerini gördük. Biz de bunu takip ediyoruz. Buna yönelik bizim ülkemizde de yapmamız gereken işler var diye düşünüyoruz.

Araç geçişlerinde dijitalleşme

Ülkeler arasındaki araç geçiş sayıları karşılıklı yapılan protokol ve anlaşmalarla belirleniyor. Diyelim ki biz Kazakistan'dan 2023 yılında 5 bin tane geçiş izni aldık. Onu yıl içinde kullanıyoruz. Aynı şekilde diğer ülkelerle de bunu yapıyoruz. Bunun artık bir evraka bağlı olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun dijital yapılabileceğini biz ortaya koyduk. Öncelikle Özbekistan ile bu anlamda bir anlaşma yaptık. Bunu pilot bölge olarak yürürlüğe koyduk. Şimdi aynı şeyi Azerbaycan ile görüşüyoruz. Tabi ben bunu söyledikten sonra hemen toplantıdan sonra neredeyse herkes biz de burada varız dedi. Biz de hay hay buyurun dedik. Biz bunu kendi geliştirdiğimiz bir yazılım ile yapabiliyoruz. Bunu çok rahat sizlerle paylaşabiliriz dedik. Dolayısıyla bu koridorlarda taşımacılık yapacak olan gerek Türk olsun gerek diğer ülke vatandaşları olsun onların işini gerçekten kolaylaştırmış olacağız. Dijitalleşmenin gerçekten işe yarayan en basit örneğidir de diyebiliriz.

'Alternatif olarak İran sınırından da geçmemiz söz konusu"

Bakü'den çıkıp Han kentine kadar gelen bir mevcut güzergah var. Sonrasında da Ermenistan sınırına kadar yine bir Türk firma tarafından yürütülen bir çalışma var. Bu devam ediyor. Zengezur Koridoru yaklaşık 43 kilometre. Nahçıvan'da 110 kilometre civarında mevcut bir hat var. Az bir miktar burada bir yeni hat yapılması gerekir. Sonra da Dilucu'ndan Iğdır'dan Kars'a gidecek olan bizim tarafımızda 224 kilometrelik bir hat var. Burada çalışmalar devam ediyor. Burada yakın zamanda başlanacak Nahçıvan'da. Biz de muhtemelen bu ay içerisinde ihalesini yaparak bizim taraftaki çalışmalara başlarız. Buradaki önemli konu Zengezur Koridoru'ndan Ermenistan'dan geçmesi. Gerçekten coğrafyaya baktığınız zaman koridor hangi topraklardan geçiyorsa o karlı çıkacaktır. Ermenistan'ın bu anlamda bunu değerlendireceğini düşünüyoruz. Biraz siyasi yaklaşımların dışında bunu değerlendireceğini düşünüyoruz. Ama olmazsa alternatif olarak Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı İran sınırından da geçmemiz söz konusu olacak.

"Kalkınma Yolu'nu hayata geçireceğiz"

Irak'ın Basra Körfezi'nde Fav Limanı var ki bunu Birleşik Arap Emirlikleri inşa ediyor. Fav Limanı çok çok büyük bir liman. 2025 yılında birinci fazı devreye girecek. Biz de bu güzergahtan Bağdat üzerinden gelip bizim Habur'un hemen yanında Ovaköy sınırından Türkiye'ye gelecek olan 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol projesini konuşuyoruz. Tabi Irak'a gittiğimizde hem ulaştırma bakanı ile hem de başbakan Sayın Sudani ile görüştük. Orada herkes bu yolun yapılması noktasında. Çünkü Irak'ta çok farklı erkler var çok farklı düşünceler var. Herkesin bu yolun yapılması noktasında fikir birliği olduğunu gördük ki bu bizi sevindirdi. Hatta beraberimde giden heyetin bir kısmını orada bırakarak çalışmaların hızlıca yürütülmesini orada sağlamış olduk. Ertesi günde İstanbul'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Kalkınma Bakanı ile bir görüşmemiz oldu. Orada da yine eksende kalkınma yolu vardı. Zaten Katar da var. 4 tane ülke burada bir iş birliği ile beraber bu projeyi hayata geçireceğiz inşallah.

Hem Kalkınma Yolu gelip Ovaköy'den Nusaybin'e bağlanacak burada bir 130 kilometrelik demir yolu hattı daha yapacağız. Sonra gelen bütün bu hatlar Türkiye'nin muhtelif yerlerinde birbiri ile entegre olacak. Gerek limanlara gerekse de demir yolu ile Avrupa'ya devam edecek. Şu anda bizim Boğaz'dan geçen hali hazırda Marmaray var ve yoğun bir şekilde yolcu taşımacılığı yapıyoruz. Az sayıda yük treni geçirebiliyoruz orada. yoğun bir şekilde burayı işletebilmemiz için Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden inşa ederken kara yolu köprüsünü inşa ederken bıraktığımız iki şeritli demir yolunun yaklaşık 120 kilometrelik demir yolunun da inşasına inşallah bu senenin sonu önümüzdeki sene başlamayı düşünüyoruz.