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Gündem
AA 04.10.2023 13:02

Meclis'te ziyaretçi girişlerine 'günlük 5 araç' sınırlaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi girişlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle, her milletvekiline en fazla 5 "araçlı ziyaretçi" hakkı verildi.

Meclis'te ziyaretçi girişlerine 'günlük 5 araç' sınırlaması

Meclis'te 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlamasıyla milletvekillerinin seçim bölgelerinden bireysel ve gruplar halinde ziyaretçi akışı yaşanmaya başladı. Siyasi parti gruplarının toplantılarının da başlamasıyla TBMM'de yoğunluk en üst seviyeye çıktı.

Ziyaretçilerin gruplar halinde ve araçla TBMM'ye giriş yapmak istemesi, Çankaya ve Dikmen giriş kapılarında trafiği artırdı.

5 aracın üzerindeki talepler onaya sunulacak

TBMM İdare Amirliği tarafından milletvekillerine gönderilen yazıda, Güvenlik Koordinasyon Kurulunun kararıyla Çankaya ve Dikmen giriş kapılarına "araçla ziyaretçi girişi" yazmaya yetkili makamlara günlük 5 araç giriş hakkı verildi.

5 aracın üzerindeki taleplerin güvenlikten sorumlu idare amirinin onayına sunulacağı ifade edilen yazıda, kararın sadece araçla giriş yapan ziyaretçiler için alındığı, araçsız ziyaretçi girişlerinde herhangi bir sınırlama bulunmadığı vurgulandı.

Yazıda ayrıca "1 Ekim günü yaşadığımız terör saldırısı güvenlik uygulamalarının hassasiyetini ve bu çerçevede yapılan düzenlemeler ile alınan kararların önemini bir kez daha göstermiştir." ifadesine yer verildi.

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