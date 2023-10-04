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Gündem
AA 04.10.2023 12:18

Türk Dünyası Noterler Birliği kurulacak

Türk Devletleri Teşkilatı'na üye 5 ülkenin aralarındaki noterlik işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla Türk Dünyası Noterler Birliği kurulacak.

Türk Dünyası Noterler Birliği kurulacak

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk devletleri arasındaki işbirliğini daha da ileri taşıma adına Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında Türk Dünyası Noterler Birliğinin kurulması kararlaştırıldı.

Birliğin kuruluş zaptı yarın imzalanacak.

Noterlik işlemleri hızlanacak ve kolaylaşacak

Birliğin kurulmasıyla Türk devletleri arasında noterlik mesleği alanında birçok işbirliği hayata geçirilecek. Türk dünyasında yapılan bir noterlik işleminin, katılımcı ülkeler arasında denkliği sağlanacak, noterlik mevzuatı ve uygulamalarına ilişkin deneyim ve bilgi paylaşımında bulunulacak.

Uygulamayla, Türk devletleri vatandaşlarının yaptıkları noterlik işlemleri daha da hızlandırılacak ve kolaylaştırılacak.

İmza töreni yarın yapılacak

Ankara'da yarın düzenlenecek imza törenine, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan adalet bakanları ve Kırgızistan'ın adalet bakan yardımcısı katılacak. İmza töreninde, ülkelerin noterler odası başkanları da hazır bulunacak.

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