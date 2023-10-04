Emine Erdoğan: Hayvanları korumak vicdani yükümlülüğümüzdür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Medeniyetimiz merhamet medeniyetidir. Özünde sevgiyi barındırır. Hayvanları korumak da öncelikli vicdani yükümlülüğümüzdür.
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle tüm hayvanların kötülüklerden korunmasını diliyor, şefkat dolu kalplerde yer bulmalarını temenni ediyorum."
Medeniyetimiz merhamet medeniyetidir. Özünde sevgiyi barındırır. Hayvanları korumak da öncelikli vicdani yükümlülüğümüzdür.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 4, 2023
4 Ekim #HayvanlarıKorumaGünü vesilesiyle tüm hayvanların kötülüklerden korunmasını diliyor, şefkat dolu kalplerde yer bulmalarını temenni ediyorum. pic.twitter.com/WrInEauPKt