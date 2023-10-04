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Gündem
TRT Haber 04.10.2023 10:43

Emine Erdoğan: Hayvanları korumak vicdani yükümlülüğümüzdür

Emine Erdoğan, Hayvanları Koruma Günü kapsamında yaptığı paylaşımda, "Medeniyetimiz merhamet medeniyetidir. Özünde sevgiyi barındırır. Hayvanları korumak da öncelikli vicdani yükümlülüğümüzdür" açıklamasında bulundu.

Emine Erdoğan: Hayvanları korumak vicdani yükümlülüğümüzdür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Medeniyetimiz merhamet medeniyetidir. Özünde sevgiyi barındırır. Hayvanları korumak da öncelikli vicdani yükümlülüğümüzdür.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle tüm hayvanların kötülüklerden korunmasını diliyor, şefkat dolu kalplerde yer bulmalarını temenni ediyorum."

 

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