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Gündem
AA 04.10.2023 11:03

Bakan Göktaş Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek

Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu, yarın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığında toplanacak.

Bakan Göktaş Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantı gündeminde Uzun Süreli Bakım Güvence Sistemi yer alacak.

Bu sene ikinci toplantısını yarın gerçekleştirecek kurulda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerince sunumlar yapılacak. Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri de katılacak.

Kurul toplantısının ardından gerçekleştirilecek "Uzun Süreli Bakım Güvence Sistemi Çalıştayı"nda ise kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden temsilciler, yuvarlak masa çalışmasıyla sistemle ilgili konuları ele alacak.

ETİKETLER
Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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