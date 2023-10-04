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TRT Haber 04.10.2023 12:39

AK Parti 7 Ekim'deki kongreye hazırlanıyor

AK Parti'de büyük kongre heyecanı yaşanıyor. 7 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek kongrenin teması, "Türkiye Yüzyılı İçin Hep Yeni, Hep İleri" olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede seçilecek yeni kurmaylarıyla yerel seçimlere gidecek.

AK Parti 7 Ekim'deki kongreye hazırlanıyor

Önce milletvekilleri listesinde yüzde 65 değişim oldu. Şimdi de gözler, partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Yürütme Kurulu üyelerinde.

AK Parti'nin olağanüstü kongresinde, A Takımı'nda büyük oranda değişim bekleniyor.

81 ilden binlerce AK Partili, 7 Ekim'de Ankara Spor Salonu'nda buluşacak.

4'üncü Olağanüstü Büyük Kongre, "Türkiye Yüzyılı İçin Hep Yeni, Hep İleri" temasıyla gerçekleştirilecek.

"Hep Yeni" vurgusu yapılırken, değişim listelere de yansıyacak. Kongrede partinin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri belirlenecek.

Yeni isimlere de yer verilecek

75 asil 35 yedek üyesi bulunan MKYK'da tecrübelilerin yanı sıra yeni isimlere de yer verilmesi bekleniyor.

AK Parti'de 3 dönem kuralı nedeniyle milletvekili listelerinde yer alamayan isimlerin MKYK'nın yeni üyelerinden olabileceği belirtiliyor. Kongreye sunulacak liste ile ilgili çalışmalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında sürdürülüyor.

Azerin de AK Parti Kongresi'nde 

Kongre için, AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı" şarkısının bestecisi milletvekili Yücel Arzen de özel bir gösteri hazırladı.

Gösteride, Yücel Arzen, ünlü sanatçı Azerin ile birlikte "İncitme-İsmailce" eserini seslendirecek. Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine farklı ezgiler potporiyle sahnede yorumlanacak.

Partinin yeni yönetiminin belirlenmesinin ardından AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları da hızlanacak.

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