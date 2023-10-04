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Gündem
TRT Haber 04.10.2023 14:33

İstiklal saldırısı faili etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye'deki sözde istihbarat yapılanmasında sorumlu seviyede faaliyet gösteren Nabo Kele Hayri, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından düzenlenen operasyonla Suriye'de etkisiz hale getirildi.

İstiklal saldırısı faili etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, aynı zamanda PKK/KCK-PYD/YPG tarafından Türkiye'ye yönelik eylemler gerçekleştirmek amacıyla Mayıs 2022'de kurulan 14 kişilik sözde istihbarat yapılanmasında da yer alan terörist Hayri'yi Suriye'de takibe aldı.

Daha önce Suriye'deki farklı yerleşim yerlerinde sözde istihbarat sorumluluğu da yaptığı belirlenen terörist, MİT tarafından oluşturulan özel ekibin Haseke'de yaptığı operasyonla etkisiz hale getirildi.

Suriye'de Türk güvenlik birimleri ile Suriye Milli Ordusuna (SMO) yönelik saldırı ve sabotaj planladığı belirlenen Hayri'nin, Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 2 Mayıs 2021'de gerçekleştirilen ve 4 sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırının da planlayıcılarından olduğu tespit edildi.

Teröristin, Zeytin Dalı Harekatı sırasında SMO ile girdiği çatışmada gözünden yaralandığı MİT tarafından tespit edildi.

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