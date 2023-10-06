Fırat Kalkanı bölgesinde 26 terörist etkisiz hale getirildi

İzmir Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden geçici olarak Suriye Görev Gücü'nde görevlendirilen kıdemli baş polis memuru Hüseyin Şimşek, terör örgütü mensuplarının Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Dabık üs bölgesine taciz ateşi sırasında yaralandı.
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek, kurtarılamayarak şehit oldu.
Mehmetçik, güçlü şekilde karşılık verdi
Gerçekleştirilen terör saldırısına Mehmetçik tarafından güçlü şekilde karşılık verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, bölgedeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada ayrıca söz konusu atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi.