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Gündem
TRT Haber 06.10.2023 08:57

Fırat Kalkanı bölgesinde 26 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Dabık üs bölgesine gerçekleştirilen terör saldırısına Mehmetçik tarafından güçlü şekilde karşılık verildi. Bölgedeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

İzmir Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden geçici olarak Suriye Görev Gücü'nde görevlendirilen kıdemli baş polis memuru Hüseyin Şimşek, terör örgütü mensuplarının Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Dabık üs bölgesine taciz ateşi sırasında yaralandı.

Suriye'de yaralanan polis memuru şehit oldu
Suriye'de yaralanan polis memuru şehit oldu

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek, kurtarılamayarak şehit oldu.

Mehmetçik, güçlü şekilde karşılık verdi

Gerçekleştirilen terör saldırısına Mehmetçik tarafından güçlü şekilde karşılık verildi.

MİT, PKK/YPG hedeflerini vurdu
MİT, PKK/YPG hedeflerini vurdu

Milli Savunma Bakanlığı, bölgedeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca söz konusu atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

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