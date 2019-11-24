Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında güvenliğin sağlandığı Tel Abyad'ı ayağa kaldırmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Mehmetçik, teröristlerin tahrip ettiği okulun tadilatını yapıyor

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı paylaşımda, "Barış Pınarı Harekâtı ile bölge halkını terör örgütü PKK/YPG zulmünden kurtaran Kahraman Mehmetçiklerimiz, çocukların bir an önce okula başlayabilmesi için teröristlerin tahrip ettiği Tel Abyad Müşerref El Havl Okulu’nun tadilatını da yapıyor." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımdaki videoda ise, Mehmetçiğin okulda gerçekleştirdiği onarma çalışmaları yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber