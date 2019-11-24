Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh el Sani ile bir araya gelecek. Gündemde, ekonomi, ticaret ve bölgedeki gelişmeler var.

Körfez’in önde gelen ülkelerinden Katar ile Türkiye köklü dostluk ve kardeşlik ilişkilerine sahip. İki ülke arasında bu ilişkileri daha da geliştirmek üzere 2014 yılında Yüksek Stratejik komite oluşturuldu. Komite, her yıl düzenli olarak toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde, Türkiye Katar Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 5'inci toplantısı gerçekleştirilecek. Bazı bakanların da katılacağı konsey toplantısında, ekonomiden turizme, enerjiden ticarete, yatırımlardan savunmaya birçok konu ele alınacak.

Yeni anlaşmalar ve işbirlikleri oluşturulması bekleniyor

Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacmi geçen yıl yüzde 57 artarak, 1 milyar 400 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde, yeni anlaşmalar ve işbirlikleri oluşturulması da bekleniyor.

Ülkede 180'in üzerinde Türk şirketi faaliyet gösteriyor. Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışında en çok yatırım yaptığı ülke olan Katar'da, firmaların üstlendikleri projelerin toplam değeri 20 milyar dolar seviyesinde.

Katar, Türkiye için askeri anlamda da önemli. Ülkede, 2015 yılında varılan anlaşma ile bir Türk üssü bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber