Muharrem İnce, "Beştepe'ye gitti" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Komplo olduğunu, tezgahın sorumlularının açığa çıkarılması gerektiğini belirten İnce, kendisiyle ilgili dedikoduların CHP Genel Merkezinde üretildiğini söyledi.

[Beştepe'ye gitti iddiası] Muharrem İnce: Komplo var, tezgahın sorumluları açığa çıkarılmalıdır.https://t.co/776lMLrNrx pic.twitter.com/zsv9p1Z8l5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 24, 2019

İnce, "Sayın genel başkan bir televizyon programında 'şaşırmadım' dedi. Şaşırmadıysa demek ki önceden biliyor." dedi.

Kumpasların CHP'nin ayağında bir pranga olduğunu belirten İnce, "Bu işin neresinde Saray var, kimi kandırıyorsunuz." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber