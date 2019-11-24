Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Bu kapsamda, Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı teröristin daha SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: TRT Haber