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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi24 Kasım 2019 Pazar 12:20 - Son Güncelleme 24 Kasım 2019 Pazar 12:32
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların aralıksız devam ettiğini açıkladı.
Bu kapsamda, Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı teröristin daha SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: zap hava harekatı terör operasyonu Irak kuzeyi tsk SİHA