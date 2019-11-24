İSEDAK 35. Bakanlar Toplantısının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Toplantının Bakanlar Çalışma ve Kapanış Oturumlarına ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlık edecek.

Toplantıda, üye ülkeler bakanlar başkanlığındaki heyetlerle temsil edilecek. Toplantının Bakanlar Oturumu, 27-28 tarihlerinde yapılacak. Oturum öncesinde, yüksek düzeyli uzmanlar, 25-26 Kasım tarihlerinde gündemdeki konulara ilişkin teknik görüşmeler yapacak.

Bu yıl "Gıda Sistemleri" konusuna odaklanan İSEDAK Toplantısı kapsamında, İslam ülkelerinden katılacak bakanlar, "İslam Ülkelerinde Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinin Geliştirilmesi" konusunda görüş alışverişinde bulunacak ve bir dizi önemli kararlar alacak.

Ayrıca toplantıda, İSEDAK’ın üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik çabalarına ilişkin son gelişmeler ele alınacak ve 24-25 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen İSEDAK 35. İzleme Komitesi Toplantısında kabul edilen Taslak Gündemde yer alan konular tartışılacak.

35. İSEDAK Toplantısına; üye ülke heyetlerinin yanı sıra ilgili İİT kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler katılacak. Toplantının marjında sürdürülebilir gıda sistemlerinin değişik boyutlarını ele alan bir dizi özel etkinlik de düzenlenecek.

Sürdürülebilir gıda sistemleri konusunda özel oturumlar

Organizasyon kapsamında, sürdürülebilir gıda sistemleri konusunun birçok yönünü ele alacak özel etkinlikler gerçekleştirilecek. Söz konusu özel panellere, kamu ve özel sektörden üst düzey temsilciler, uluslararası örgütlerin üst düzey yetkilileri ve akademisyenler konuşmacı olarak katılacak.

"İslam Dünyasında Sürdürülebilir Gıda Sistemleri: Mevcut Dinamikler ve Güçlükler" temalı özel oturumda, ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri çerçevesinde sürdürülebilir gıda sistemleri konusu İslam dünyasının mevcut dinamikleri ve kısıtlamaları göz önünde bulunularak tartışılacak.

Oturumda ayrıca, sürdürülebilir gıda sistemlerinin inşa edilmesi kapsamında devam etmekte olan uluslararası ve bölgesel çabalar ele alınacak.

"İklim Değişikliğinin İslam Dünyasında Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Olumsuz Etkilerinin Giderilmesi için Adaptasyon Stratejileri" temalı özel oturumda, iklim değişikliğinin İslam Dünyasında sürdürülebilir gıda sistemleri üzerindeki olumsuz etkilerine odaklanılacak. Oturumdaki tartışmaların, bu alandaki işbirliğine yönelik uluslararası ve bölgesel girişimleri yönlendirecek yeni stratejilerin oluşturulması bağlamında yol gösterici olması bekleniyor.

"İslam Dünyasında Gıda Güvenliği Yönetişiminin Güçlendirilmesi" temalı özel oturumunun temel amacı, gıda güvenliği yönetişiminin kalitesini etkileyen faktörleri masaya yatırmak ve gıda güvenliğinin yönetişimi kapsamında hükümetlerin, ulusal/uluslararası/bölgesel kuruluşların ve özel sektörün karşı karşıya kaldığı sınamaları tartışmak ve bu konudaki olası çözümleri ortaya koymaktır.

Kriz dönemlerinde gıda ve tarım

Organizasyonun, "Kriz Dönemlerinde Gıda ve Tarım: STK'ların Acil Müdahalesi" temalı özel oturumunda, kamu, özel ve sivil toplum arasında acil durum müdahalesinin koordinasyonunu belirleyen etmenlere, STK'ların acil durumlardaki gıda krizine yanıt verme araçlarına ve yöntemlerine odaklanılacak, yeni ve daha etkili mekanizmaların oluşturulması bağlamında kullanılabilecek yöntemler ele alınacak

Yenilikçi finansman ve yatırım fırsatları

"Sürdürülebilir Gıda Sistemleri için Yenilikçi Finansman ve Yatırım Fırsatları” temalı özel oturumda, yenilikçi finansman ve yatırım olanaklarının sürdürülebilir gıda sistemlerine ulaşılmasındaki önemli rolü ele alınacak ve mevcut kısıtlar dikkate alınarak daha güçlü gıda sistemlerinin oluşturulmasında uluslararası/bölgesel kuruluşların ve özel sektörün çabaları görüşülecek.

Söz konusu özel oturumlara, ülkelerin bakanları, delegeleri, uluslararası kuruluşlardan ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, üst düzey bürokratlar, işadamları, akademisyenler ve medya mensupları dinleyici olarak katılacak.

İİT Tahkim Merkezinin Kurulması için İmzalar Atılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13. İslam Zirvesinde yaptığı konuşmada ifade ettiği İİT Tahkim Merkezi kurulması önerisi hayata geçiriliyor. İİT Tahkim Merkezinin kurulmasına yönelik TOBB ile İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) tarafından yürütülen teknik çalışmalar tamamlandı.

Merkeze ilişkin "Ev Sahibi Ülke Anlaşması"nın, İSEDAK Bakanlar Oturumunda Ticaret Bakanlığı ile ICCIA arasında imzalanması bekleniyor.

İstanbul’da kurulacak ve İİT Üyesi Ülkeler arasında hem ticari hem de yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenebileceği bir platform olacak merkezin, Türkiye açısından öne3mli bir kazanım olacağı değerlendiriliyor.

Öte yandan, 28 Kasım 2019 tarihinde, İslam dünyasında ticaret ve yatırımların arttırılmasında tahkimin rolüne ilişkin özel bir panel düzenlenecek. Bu oturumda, tahkim mekanizmalarının İslam dünyasında ticaretin ve yatırımların artırılmasına katkısı tartışılacak ve bu kapsamda yeni kurulan İİT Tahkim Merkezinin rolü ele alınacak.

İİT Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) hayata geçiyor

İSEDAK’ın İslam Ülkeleri arasında ticareti arttırmaya yönelik en önemli projesi olan ve hukuki zemini tamamlanan İİT Üyesi Ülkeler arasında Tercihli Ticaret Sisteminin (TPS-OIC) fiilen işlerlik kazanması için son aşamaya gelindi. Güncel taviz listelerinin de tamamlanmasıyla, sistem yakın zamanda fili işlerlik kazanacak.

Bilgi ve ampirik veriye dayalı politika tavsiyeleri geliştiriliyor

İSEDAK Stratejisinin uygulanması kapsamında 6 işbirliği alanında (Ticaret, Ulaştırma ve İletişim, Turizm, Tarım, Yoksullukla Mücadele ve Mali İşbirliği) oluşturulan Çalışma Grupları düzenli olarak yılda iki defa toplanıyor.

Çalışma grupları, üye ülkelerin ilgili kurumlarından teknik uzmanları bir araya getirerek bilgi üretilmesine, iyi uygulamaların paylaşılmasına, üye ülkeler arasında anlayış birliğinin oluşmasına ve politika yakınlaşmasına zemin oluşturuyor.

Çalışma grubu toplantılarında ele alınmak üzere ilgili temada uluslararası eğilimleri, İslam dünyasının durumunu ve en az üç ülkeyi derinlemesine inceleyen saha ziyaretlerini içeren bilimsel araştırma raporları hazırlanıyor. Söz konusu raporlar ilgili alandaki bilgi boşluğunun doldurulmasına ve literatüre önemli katkılar sağlıyor. Ayrıca, her bir işbirliği alanında Sektörel Genel Görünüm Raporları hazırlanıyor.

İSEDAK Politika İzleme Sistemi kuruldu

Ayrıca, anılan çalışma hrupları, İSEDAK Bakanlar Toplantılarında görüşülmek üzere işbirliğini artırmaya ve işbirliği alanlarında politikaların uyumlaştırılmasına yönelik bilgiye dayalı politika tavsiyeleri geliştiriyor. Bahse konu politika tavsiyelerinin üye ülkelerde uygulanma durumunun daha etkin bir biçimde izlenmesi için bu yıl İSEDAK Politika İzleme Sistemi kuruldu.

2014 yılından bu yana toplam 83 proje başarıyla uygulandı

İSEDAK Stratejisi'nin diğer önemli uygulama aracı olan İSEDAK Proje Finansman Mekanizması ile komite çatısı altında iş birliği için üye ülkelerin beşeri ve kurumsal kapasiteleri harekete geçiriliyor. Söz konusu mekanizma ile üye ülkeler ve ilgili İİT Kuruluşlarının, İSEDAK Bakanlar Politika tavsiyelerinin uygulanmasına yönelik projeleri finanse ediliyor. Bu çerçevede, 2014 yılından bu yana toplam 83 proje başarıyla uygulandı. 1 Eylül 2019 tarihi itibarıyla yedinci proje teklif çağrısına çıkıldı.

Kaynak: TRT Haber