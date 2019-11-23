Sözcü gazetesi başyazarı Rahmi Turan önce "Beştepe'ye giden CHP'li" ismin Muharrem İnce olduğunu iddia etti, Muharrem İnce iddiaya ateş püskürdü.

"Cumhurbaşkanı ve İnce haklıdır"

Tepkiler sürerken Rahmi Turan'dan daha çarpıcı bir açıklama geldi. İddianın doğru olmadığını duyurdu.

"Bana o ismin Muharrem İnce olduğu söylendi, ben de gazetemde bu iddiayı yazdım. Ben kaynağa güvendiğim için inandım ve yazdım ama hata yapmıştım, pişman oldum. Burada yanlış olan bir şey var. Cumhurbaşkanı ve Muharrem İnce haklıdır. Ben de bunu düzeltmek için gerekeni yapacağım."

Rahmi Turan: Benim kaynağım Talat Atilla

Bu açıklamanın yankıları sürerken Turan kaynağının ismini açıkladı. Bilgiyi gazeteci Talat Atilla'dan aldığını duyurdu.

Talat Atilla da kendi kaynağının adını açıklamadı ama "Görüşme bilgisini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrulattım" dedi. Kaynağının bir CHP'li olduğunu duyurdu.

Gazeteci Talat Atilla, "Kaynağımın ismini söylemem söz konusu olamaz ama bir CHP’li. Ya Kemal bey ya da kendisinin konuşmasını beklerim doğrusu." dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak gelişmelere şu sözlerle tepki gösterdi.

"CHP'yi dizayn edecek tek güç vardır, o da üyelerimizin seçtiği kurultay delegelerimiz ve milletimizdir."

Muharrem İnce: Bu iddia bir çete tarafından pişirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert bir şekilde yalanladığı iddia ile ilgili CHP'li Muharrem İnce de açıklama yaptı, parti genel merkezini suçladı.

"Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun genel merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım. İddiaların benimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur, olamaz. Şundan herkes emin olsun ki kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır."

Kaynak: TRT Haber