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MSB: PKK/YPG’nin taciz saldırılarına gerekli karşılık verilmiştir23 Kasım 2019 Cumartesi 19:52 - Son Güncelleme 23 Kasım 2019 Cumartesi 19:57
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’ın güneyindeki havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz saldırılarına gerekli karşılığın verildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/vw2LxRLONN— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 23, 2019
Kaynak: TRT Haber