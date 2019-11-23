Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/vw2LxRLONN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 23, 2019

Kaynak: TRT Haber