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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor23 Kasım 2019 Cumartesi 18:36 - Son Güncelleme 23 Kasım 2019 Cumartesi 19:32
Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılar (EYP) komandolar tarafından temizleniyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde komandoların mayın ve el yapımı patlayıcıları imha ettiği anların görüntüsünü paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Suriyeli kardeşlerimizin Mehmetçiğin yarattığı huzur ve güven ortamı sayesinde evlerine ve topraklarına geri dönüşünden rahatsız olan terör örgütü PKK/YPG, bombalı araçlarla masum sivillere saldırmaya devam ediyor. Komandolarımız ise mayın/EYP temizliğine devam ediyor."
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: mayın el yapımı patlayıcı barış pınarı harekatı