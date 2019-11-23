Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde komandoların mayın ve el yapımı patlayıcıları imha ettiği anların görüntüsünü paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Suriyeli kardeşlerimizin Mehmetçiğin yarattığı huzur ve güven ortamı sayesinde evlerine ve topraklarına geri dönüşünden rahatsız olan terör örgütü PKK/YPG, bombalı araçlarla masum sivillere saldırmaya devam ediyor. Komandolarımız ise mayın/EYP temizliğine devam ediyor."

Kaynak: TRT Haber