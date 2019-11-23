İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisince Antalya Kemer'de düzenlenen 1'inci Yerel Yönetimler Çalıştayı'nda konuştu.

Akşener, partisinin belediye başkanı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerine seslendi.

"Hiçbir belediye başkanının vatandaşa verdiği sözleri yerine getirmemesine göz yummayacaksınız. Vatandaşımıza milletimize verilmiş her sözün yerine getirildiği görmek için onun takipçisi olacaksınız."

"Hayalimiz, herkesin sofraya eşit mesafede uzanabileceği bir ülke"

İyi Parti'nin, 82 milyonun üçüncü seçeneği bir siyasi hareket olduğunu belirten Akşener, en büyük hayalinin Türkiye'yi bir bayram sofrasına oturtmak olduğunu söyledi.

"O sofranın en büyük özelliği kalabalık sofradır. Ama nerede oturursanız oturun aynı kol mesafesinde eşit bir şekilde o yiyeceğe o yemeğe uzanırsınız. Anadolu'nun feraseti budur Anadolu'nun irfanı budur."

Kaynak: TRT Haber