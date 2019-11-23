CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Külliye'de CHP'li bir isimle görüştüğü" iddiaları ile ilgili tartışmalara, "CHP örgütlerine yönelik ciddi kumpaslar var, defalarca söyledim." sözleriyle yanıt verdi.

Bu konuda aylar öncesinden herkesi uyardığını belirtti.

"Milletvekillerine söyledim, belediye başkanlarına söyledim, ilçe başkanlarına söyledim. Bu sürecin olumsuz olması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar, bize kumpas kurmaya çalışıyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz."

'İstediğin televizyonda tartışmaya hazırım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'den yaptığı çağrıya Kılıçdaroğlu yine İzmir'den cevap verdi.

"Ben cumhurbaşkanlığını ortaya koyuyorum sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun diyor bana. Erdoğan'a da, onun yakınlarına da sesleniyorum. Sen ister cumhurbaşkanlığını koy, ister koyma, seninle her yerde her ortamda tartışmaya hazırım. Buradan Sayın Erdoğan'a bir daha çağrı yapıyorum, olur ya benim dediğim tv'ye gelmezsin olur ya bağımsız haber yapan ya da bağımsız görev yapan televizyonlara gelmezsin, ben senin istediğin televizyona gelmeye hazırım."

Kaynak: TRT Haber