Mehmetçikten Öğretmenler Günü kutlaması24 Kasım 2019 Pazar 12:22 - Son Güncelleme 24 Kasım 2019 Pazar 15:49
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başöğretmen Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı, şehit öğretmenlere Allah'tan rahmet diledi.
Paylaşımda yer alan videoda Mehmetçik, "Başta, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehit olan ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Başöğretmenimiz Atatürk başta olmak üzere tüm Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, Şehit Öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu özel günlerinde tüm Öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyoruz.#24KasımÖğretmenlerGünü #MustafaKemalAtatürk pic.twitter.com/3kuqgsuYQi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 24, 2019
Kaynak: TRT Haber