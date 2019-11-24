Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başöğretmen Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı, şehit öğretmenlere Allah'tan rahmet diledi.

Paylaşımda yer alan videoda Mehmetçik, "Başta, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehit olan ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Başöğretmenimiz Atatürk başta olmak üzere tüm Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, Şehit Öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu özel günlerinde tüm Öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyoruz.#24KasımÖğretmenlerGünü #MustafaKemalAtatürk pic.twitter.com/3kuqgsuYQi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 24, 2019

Kaynak: TRT Haber