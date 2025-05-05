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Gündem
AA 05.05.2025 15:51

Teröristlerce kullanılan mağaradaki mühimmat imha edildi

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın kullandığı mağaradaki çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi.

Teröristlerce kullanılan mağaradaki mühimmat imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın kullandığı mağaradaki çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin imha edildiğini duyurdu.

Terör yuvalarına kilit vurulmaya devam edildiğinin vurgulandığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada, teröristlere ait olduğu belirlenen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi."

 

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Irakın Kuzeyi Terör Örgütü Milli Savunma Bakanlığı
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