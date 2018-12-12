Terörden temizlenecek mevzileri TRT Haber böyle görüntülemişti

Suriye ve Irak'la toplam 911 kilometrelik sınır hattına sahip olan Türkiye, güney sınırlarındaki terör koridorunu tümüyle yok etmek için yeni bir adıma hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın doğusuna operasyona birkaç gün içinde başlayacağız." açıklamasını yaptı.

TRT Haber terör mevzilerini görüntülemişti

TRT Haber yaklaşık bir ay önce Tel-Abyad’a bağlı Bendirhan Köyü'nde teröristlerin bulunduğu mevzileri drone ile görüntülemişti.

Bu çok özel görüntülerde Bendirhan köyü ve çevresinde teröristlerin mevzileri yer alıyor. Görüntülerde ayrıca teröristlerin mevzilerini genişletmek için çalıştığı görülüyor.

Köyün çevresindeki hakim tepelerinde yer alan terörist mevzilerinde tünel girişleri de açıkça gözüküyor.

Görüntülendiklerini fark eden teröristlerin drone'a ateş açtıkları net bir şekilde görülebiliyor.

Görüntülenen terörist mevzilerinden Türkiye tarafına açılan taciz ateşlerine Türk Silahlı Kuvvvetleri obüs atışları yaparak misliyle karşılık veriliyordu.

Suriye sınırında bulunan Bendirhan Köyü Tel Abyad'a 20 kilometre uzaklikta ve sınırın sıfır noktasinda bulunuyor. Karşi tarafinda Akcakale'ye bagli Güvençli Köyü bulunuyor.

Sadece bu bölge değil Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar uzanan bölgelerdeki terör varlığı da Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedefinde.

Terör örgütünün bölgede hendekler kazdığı daha önce uydu fotoğraflarına yansımış, ancak Mehmetçik bu hendeklerin Türk askerini durduramayacağını Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında ispatlamıştı.

Kaynak: TRT Haber