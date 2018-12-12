Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat’ın doğusuna birkaç gün içinde operasyon başlatılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları öncesinde sınır hattındaki askeri hareketlilik arttı.
Yurdun çeşitli bölgelerinden gerçekleştirilen askeri sevkiyatlar son 2 günde yoğunlaştı. Dün Kilis'ten yola çıkan askeri araçlar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Yayladağı istikametine hareket etti. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen araçlar Suriye sınır hattına gitti. Askeri araçlar sınır karakollarında konuşlanacak.
Çeşitli bölgelerden gönderilen komando ve Jandarma Özel Harekat birlikleri de Hatay'a ulaştı.
Takviye komando birlikleri, Suriye sınırındaki görev yerlerine sevk edildi.
Kaynak: TRT Haber